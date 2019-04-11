Son Dakika Haberleri: Silahla Vurulmuş Şekilde Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti

Silahla Vurulmuş Şekilde Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Zonguldak'ta dün üç katlı evinin en alt katında bulunan ardiye kısmında başından silahla vurulmuş halde bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halim Sinan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Silahla Vurulmuş Şekilde Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Zonguldak'ta dün üç katlı evinin en alt katında bulunan ardiye kısmında başından silahla vurulmuş halde bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halim Sinan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Olay dün Ontemmuz Mahallesi Karlık Sokak üzerinde meydana gelmişti. Üç katlı evinin en alt katında bulunan ardiye kısmında başından silahla vurulmuş halde bulunan Halim Sinan 112 sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Halim Sinan, buradaki tedavisinin ardından ağır yaralı olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Halim Sinan, bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halim Sinan'ın bir süredir yakınları ile arazi tartışması yaşadığı ve bu nedenle de olayı kendisinin gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:33 Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Sabah, Zonguldak, 3. Sayfa
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