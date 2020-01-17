Silahla yaraladığı eşinin yattığı hastanede yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bahçelievler'de eşini silahla yaralayan ve daha sonra yaralı kadının tedavi gördüğü hastanede yakalanan Hasan Engin Cora'nın yargılandığı davada, tanıklar dinlendi.?

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Engin Cora, SEGBİS ile bağlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Cezaevinden SEGBİS ile bağlanan sanık Hasan Engin Cora, duruşma salonunda ifade vermek istediğini söyledi.

Bunun üzerine tanıkların dinlenilmesine geçildi.

Tanık Saliha Türköz, müşteki Ayşe Gül Cora'nın kardeşi olduğunu söyledi. Türköz, Samsun'da bulundukları sırada sanığın kardeşini balkondan atmaya çalıştığını, bunun üzerine polisle giderek kardeşini evden aldıklarını, sonrasında İstanbul'a gelerek, erkek kardeşiyle birlikte bir ev tutarak yeni bir hayata başladıklarını anlattı.

Saliha Türköz, sanığın aşırı kıskanç olduğunu ve kız kardeşini yıllarca darbettiğini dile getirerek, "Kardeşim bir gün telefonu yere düşürdü diye saçlarından tutarak yerlerde sürüklemiş. Kardeşim uykusunda bile korkuyordu. Evdeki köpek bile sanık, kardeşime yaklaştığında hırlıyordu. Ağzımızdan çıkan laflara dikkat ederdik. Kardeşim Ayşe Gül kızları için eve dönüyordu. Sanık kardeşime mesajlar atarak, eve dönmesini istiyordu. Kardeşim ilaç kullanmaya başlamıştı." dedi.

Olay günü kardeşinin işe gitmek için evden çıktıktan 5 dakika sonra dışarıdan silah sesleri duyduklarını anlatan tanık Türköz, aşağıya indiklerinde vurulan kişinin Ayşe Gül Cora olduğunu gördüğünü belirtti.

Tanık Türköz, "Kardeşime kimin vurduğunu sorduk, bize 'Hasan vurdu' dedi. Hayati tehlikesi 4-5 gün sordu. Bir gün benzin bidonuyla yanımıza geldi. Babam ve benim üstüme benzin döktü. Çakmak yanmadı." diye konuştu.

Tanık Hüseyin Türköz de müşteki Ayşe Gül Cora'nın ablası olduğunu ifade etti. Olay günü ablasının işe gitmek için evden çıktığını, 15-20 dakika sonra dışarıdan silah sesi duyduklarını anlatan Hüseyin Türköz, diğer ablası camdan baktığında 'Yine bir kadını vurmuşlar' dediğini aktardı. Türköz, "Ablam Ayşe Gül'e ulaşamadık. Dışarı çıkıp baktığımda ablamın vurulmuş olduğunu gördüm. Bana 'Hasan yaptı' dedi. Sanık daha önce Manisa Cezaevindeydi, oradan salınınca tehdit mesajları atmaya başladı. Tahliye olunca İstanbul'a gelir diye uzaklaştırma kararı aldırdık. Olaydan 3-4 gün önce evin önünde bir araç gördük, polise haber verdik, polis sanığı götürdü ancak serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Engin Cora'nın cezai ehliyetinin olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden??

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Ayşe Gül Cora ile sanık Hasan Engin Cora'nın 33 yıllık evli oldukları, iki çocuklarının bulunduğu, sanığın müşteki olan eşine gönderdiği mesajlarla ölümle tehdit ettiği, bu olay sonrasında sanığın Samsun'a gittiği, suç tarihi olan 5 Haziran 2019'da sanığın ruhsatsız tabancasıyla İstanbul'a geri geldiği belirtildi. ?

İddianamede, olay tarihinde sanık Hasan Engin Cora'nın konuşmak için eşini takip ettiği, ısrarla konuşmak istediğini belirttiği, müştekinin bu durumu kabul etmediği, sanığın da "Üzerimde silah var, vururum." diyerek müştekiyi tehdit ettiği, müştekinin de "Zaten ben ölmüşüm, korkmuyorum." diyerek karşılık verdiği anlatıldı.? ?

Sanık Cora'nın tabancasını çıkartarak eşine ateş ettiği, mermilerden 6'sının müştekinin vücuduna isabet ettiği, olay sonrasında sanığın kaçıp saklandığı ifade edilen iddianamede, müşteki Ayşe Gül Cora'nın hastaneye götürüldüğü, 7 Haziran 2019'da sanığın müştekinin yaşadığını öğrenmesi üzerine tabancayla hastaneye gittiği, ancak sanığın şüpheli hareketler yapması üzerine polis tarafından yakalandığı bildirildi.??? ?

İddianamede, sanık Hasan Engin Cora hakkında "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etmek" ve "ruhsatsız silah kullanma" suçundan toplam 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.