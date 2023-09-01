Silahla yaraladıkları adamı ambulansta kalp masajı yapılırken sağlık görevlilerinin önünde tekrar vurdular - Son Dakika

Silahla yaraladıkları adamı ambulansta kalp masajı yapılırken sağlık görevlilerinin önünde tekrar vurdular

Son Güncelleme: 01.09.2023 18:06

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada gözü dönmüş saldırganlar, ambulans içerisinde kalp masajı yapılan yaralıyı, sağlık görevlisinin gözü önünde tekrar vurarak öldürdü. Olayda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Gözü dönmüş saldırganlar ambulans içerisinde kalp masajı yapılan yaralıyı, sağlık görevlisinin gözü önünde tekrar vurarak öldürdü.

3 KİŞİ MERMİLERİN HEDEFİ OLDU

Olay, merkez Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü. Silahların peş peşe ateşlendiği kavgada 3 kişi mermilerin hedefi oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Silahla yaraladıkları adamı ambulansta kalp mesajı yapılırken sağlık görevlilerinin önünde tekrar vurdular

KALP MESAJI YAPILAN YARALIYA ATEŞ ETTİ

Çatışmanın arasında kalan ve 1 kişinin öldüğünü belirleyen sağlık ekipleri, yerdeki diğer yaralıyı alarak ambulansa koydu. Yaralıya kalp masajı yapılmaya başlandığı sırada gözü dönmüş saldırganlardan biri, ambulansın içerisindeki yaralıya sağlık görevlilerinin gözü önünde ateş etti. Şahıs ambulans içerisinde hayatını kaybetti. Diğer bir yaralı ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahla yaraladıkları adamı ambulansta kalp mesajı yapılırken sağlık görevlilerinin önünde tekrar vurdular

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Toplamda 2 kişinin öldüğü ve 1 kişini kişinin yaralandığı olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden kişilerin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Onbaşı, Elazığ, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahla yaraladıkları adamı ambulansta kalp masajı yapılırken sağlık görevlilerinin önünde tekrar vurdular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahla yaraladıkları adamı ambulansta kalp masajı yapılırken sağlık görevlilerinin önünde tekrar vurdular - Son Dakika
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