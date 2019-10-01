Son Dakika Haberleri: Silahla yaraladıkları kişiyi yere düşünce tekmelemişler - ADANA
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Silahla yaraladıkları kişiyi yere düşünce tekmelemişler - ADANA

1 saat önce

Adana'da bir kişinin, aleyhinde ifade verdiğini ileri sürdüğü eski arkadaşını silahla yaralayıp yanındaki kişiyle birlikte darbetmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana'da bir kişinin, aleyhinde ifade verdiğini ileri sürdüğü eski arkadaşını silahla yaralayıp yanındaki kişiyle birlikte darbetmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde bir kişinin tabancayla yaralandığı ihbarını alan polis ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gitti.

Sağlık görevlileri, yaralı Mustafa M'yi müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis, olayı Mustafa M'nin aralarında husumet bulunan eski arkadaşı M.S. ile yanındaki B.S'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheliler, ekip tarafından yakalandı.

Zanlı M.S. ile Mustafa M'nin daha önce birlikte bir suça karıştıkları gerekçesiyle haklarında işlem yapıldığı, Mustafa M'nin savcılıkta M.S'nin aleyhinde ifade verdiği ve bu nedenle aralarında husumet oluştuğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan olayda silahı kullandığı iddia edilen M.S. tutuklandı, B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasına, Mustafa M'nin kaldırımda iki kişiyle tartışması, bu sırada bir kişinin ona ateş etmesi yansıdı.

Daha sona yaralanıp yere düşen Mustafa M'ye iki kişinin tekme atması da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Silahla yaraladıkları kişiyi yere düşünce tekmelemişler - ADANA

Çatalan, Sarıçam, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:49 Kaynak: AA
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