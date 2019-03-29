Silahla Yaralama
1 saat önce
Düzce'de tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.
Düzce
'de tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuyumcuzade Bulvarı'ndaki mobilya satış mağazasındaki Erkan Çalışkan'ın yanına gelen ve daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen S.Ö. arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle S.Ö, yanında bulunan tabancayla Çalışkan'ı ayağından yaraladı.
S.Ö'nün olay yerini terk etmesi üzerine, durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Servis
ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri, Çalışkan'ı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Polis
ekiplerinin S.Ö'yü yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:48 Kaynak: AA
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