Silahla yaralama anı güvenlik kamerasında

Samsun'un Canik ilçesinde silahla yaralama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde H.S'nin kullandığı motosikletle gelen E.K, daha önceden husumeti bulunduğu C.A. ile tartışmaya başladı.

C.A. tartışmanın ardından ağabeyi Y.E.A'nın motosiklet dükkanına yöneldiği sırada E.K. yanında bulunan tabancayla 8 el ateş etti.

İş yerinde bulunan Y.E.A. bacaklarından yaralandı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan H.S. ve E.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iş yerine gelen motosikletli iki kişinin geldiği, C.A. ile tartışan E.K'nin ateş ettikten sonra ateş ederek kaçtığı yer alıyor.