Silahla yaralama anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Silahla yaralama anı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Üsküdar'da, silahla 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Üsküdar'da, silahla 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Şubat'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde D.N.K ve Dursun D'nin silahla yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, 11 Mart'ta 6 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonla şüpheli Yusuf C'yi (25) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, olayda kullandığı tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Şüpheli Yusuf C'nin eski kız arkadaşı D.N.K'yi silahla yaraladığı, o esnada yoldan geçen Dursun D'nin de yaralandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelinin yolda karşısından gelen eski kız arkadaşına silahla ateş ettiği ve çevredeki insanların kaçıştığı anlar görülüyor.

Silahla yaralama anı güvenlik kamerasında

Cumhuriyet Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:50 Kaynak: AA

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