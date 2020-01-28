Silahla yaralama failinin, 148 yıl hükümle arandığı ortaya çıktı - Son Dakika

Gölbaşı'nda arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişiyi silahla yaralayıp kaçan saldırganın, 6 ayrı suçtan toplam 148 yıl hapis cezasına çarptırılan bir firari olduğu anlaşıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gölbaşı Akörençarsak Mahallesinde meydana gelen olayda, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli kaçtı.

Ankara Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelinin S.D. olduğu belirledi.

Şüphelinin Ankara, İzmir ve Denizli'de "özel belgede sahtecilik", "basit yaralama", "silahla tehdit", "cebir tehdit", "hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyi yağma" suçlarından 148 yıl ceza aldığı ve dosyasının istinaf aşamasında olduğu tespit edildi.

6 yıldır firari olduğu saptanan S.D, jandarma ekiplerince Sincan Yenikent'te yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.