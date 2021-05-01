Son dakika haberi... Silahla yaralama ihbarının şüphelileri kaçtı sanıldı, olay bambaşka çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi... Silahla yaralama ihbarının şüphelileri kaçtı sanıldı, olay bambaşka çıktı

01.05.2021 10:58

Gelen son dakika haberine göre Silahla yaralama ihbarının şüphelileri kaçtı sanıldı, olay bambaşka çıktı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler, polisten kaçarken yakalandılar Kısıtlamayı ihlal eden gençler sokak aralarında kaçarken yakalandı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde silahla yaralama ihbarı üzerine harekete...

Silahla yaralama ihbarının şüphelileri kaçtı sanıldı, olay bambaşka çıktı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler, polisten kaçarken yakalandılar

Kısıtlamayı ihlal eden gençler sokak aralarında kaçarken yakalandı

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde silahla yaralama ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, ne yaralı ne de bir silah bulamazken, ihbarın olduğu sokakta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençler tek tek ara sokaklara kaçtı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; polis ekipleri silahlı yaralama ile kavga olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri ihbarın verildiği noktaya geldiğinde kimsenin olmadığı ortaya çıktı. Bir anda ara sokaklarda kaçan gençler, görülmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Silahlı yaralama ihbarının şüphelileri kaçıyor sanılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençler tek tek farklı ara sokaklarda yakalanarak sorguları yapıldı.

Bir mahallede toplam 10 kişiye polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten dolayı tutanak tutarak cezai işlem uyguladı.

Öte yandan, asılsız ihbar yapan şüpheliye ulaşılması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberi... Silahla yaralama ihbarının şüphelileri kaçtı sanıldı, olay bambaşka çıktı
Son dakika haberi... Silahla yaralama ihbarının şüphelileri kaçtı sanıldı, olay bambaşka çıktı
Son dakika haberi... Silahla yaralama ihbarının şüphelileri kaçtı sanıldı, olay bambaşka çıktı
Son dakika haberi... Silahla yaralama ihbarının şüphelileri kaçtı sanıldı, olay bambaşka çıktı
Son dakika haberi... Silahla yaralama ihbarının şüphelileri kaçtı sanıldı, olay bambaşka çıktı

Merkezefendi, Denizli, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Silahla yaralama ihbarının şüphelileri kaçtı sanıldı, olay bambaşka çıktı - Son Dakika


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