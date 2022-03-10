Silahla yaralama olayına karışan şüpheli Nazilli'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Silahla yaralama olayına karışan şüpheli Nazilli'de yakalandı

10.03.2022 20:35
Silahla yaralama olayına karışan şüpheli Nazilli'de yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tartıştığı bir kişiyi silahla yaralayarak olay yerinde kaçan şüpheli Nazilli'de yakalandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tartıştığı bir kişiyi silahla yaralayarak olay yerinde kaçan şüpheli Nazilli'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ç.K. isimli şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı bir kişiyi silahla yaralayarak kaçtı. Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şahsın Nazilli'ye doğru araçla geldiğini tespit edildi. Yoğun çalışmalar sonucunda Ç.K Sümer Mahallesi'nde kaçtığı araçla yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada bir adet av tüfeği de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

YORUMLAR
500
Aydın'da trafik denetimleri devam ediyor Aydın'da trafik denetimleri devam ediyor Alt geçide düşen kamyonetteki 4 kişi yaralandı Alt geçide düşen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Bozdoğan, Nazilli, Tragger, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahla yaralama olayına karışan şüpheli Nazilli'de yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
19:56 Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü
19:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı
19:32 Bu saatlere dikkat edin! Bakan Karaismailoğlu kar yağışı için uyardı
19:31 Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore için olay sözler: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum
19:27 Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak için 1.6 milyar dolar ödeyecek
19:18 Zelenski uzlaşma için tek şartını açıkladı! Putin'in ne cevap vereceği merak ediliyor
19:13 MHK Başkanı'na şok! Mete Kalkavan toplantıyı terk etti
18:38 Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ücretleri açıklaması: Yüzde 80'e varan bir gelir kaybı oldu
18:35 Galatasaraylı futbolcular tehlikeyle karşı karşıya! Beşiktaş maçına yoğun kar yağışı engel olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 20:41:50. #1.13#
SON DAKİKA: Silahla yaralama olayına karışan şüpheli Nazilli'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement