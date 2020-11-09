Silahla yaralama olayının firarisi 4 ay sonra ölü bulundu - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi'nde tartıştığı eşini silahla yaraladıktan sonra firar eden kişi 4 ay sonra ölü bulundu.
Caberfakılı Mahallesi'nde Cengiz Zengin (51) adlı çoban, koyunları otlarken Acı Dere mevkisinde menfez içerisinde yerde yatan bir kişi görünce durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekibi, cesedin çürümeye başladığını tespit etti.
Ekip, cesedin yanındaki pantolonun cebinde 4 ay önce eşini silahla yaralayarak kayıplara karışan Mustafa Özdemir'e ait kimliği buldu.
Nöbetçi savcının talimatıyla bölgeden alınan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
- Kaynak: AA
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