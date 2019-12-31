Silahla yaralama olayıyla ilgili 12 şahıs adliyede - Son Dakika

Samsun'da kafede otururken silahlı saldırıya uğrayan bir gencin yaralanması olayıyla ilgili toplam 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Süleymaniye Caddesi'nde bulunan bir kafede önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki S.G., kafede otururken pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Her iki bacağından yaralanan S.G., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan S.G., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Silahlı saldırgan kaçtı. Bu sırada olay yerine gelen yaralı gencin yakınları ile polis arasında arbede yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili 5'i yaşı 18'den küçük toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. 5 kişi Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlanan 7 şahıs ise dün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı, Çocuk Şube Müdürlüğündeki 5 şüpheliyle Cinayet Bürosundaki 7 kişiye ek gözaltı süresi verdi. 7 kişi yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Polisteki işlemleri tamamlanan toplam 12 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN