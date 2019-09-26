Silahla yaralama sanığına 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eskişehir'de tütün ürünleri satan meslektaşını silahla yaralayan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ali Ö. (37), şikayetçi Turabi A. (39) ile avukatları hazır bulundu.



Son sözü sorulan Ali Ö, Turabi A'ya kasten ateş etmediğini öne sürerek, "Korkutmak istemiştim. Öldürmek ya da yaralamak gibi bir niyetim yoktu." dedi.

Olayda yaralanan Turabi A. ise şikayetini yineleyerek, "Kavga sırasında da bilinçli olarak ateş etti. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, suç vasfının "kasten öldürmeye teşebbüs" olmadığı kanaatine vararak, "kasten yaralama" suçundan sanığı 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırdı.

Şirintepe Mahallesi'nde bir yıl önce tütün dükkanının önünde çıkan kavgada Ali Ö'nün ruhsatsız silahla ateş etmesi sonucu Turabi A, vücuduna isabet eden 4 kurşunla yaralanmıştı. Olay sonrası tutuklanan Ali Ö, davanın ikinci duruşmasında tahliye edilmişti.