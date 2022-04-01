Son dakika gündem: 'Silahla yaralama' suçundan aranan şüpheli şahsın aracından uyuşturucu zulası çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: 'Silahla yaralama' suçundan aranan şüpheli şahsın aracından uyuşturucu zulası çıktı

01.04.2022 13:51
Son dakika gündem: 'Silahla yaralama' suçundan aranan şüpheli şahsın aracından uyuşturucu zulası çıktı

Son dakika gündem haberi: Üsküdar'da bir şahsın silahla vurularak yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada aranan şüpheli şahsın aracında yapılan aramada çok sayıda paketlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Üsküdar'da bir şahsın silahla vurularak yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada aranan şüpheli şahsın aracında yapılan aramada çok sayıda paketlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaralanan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bulgurlu Mahallesi Sarıçiçek Sokak üzerinde 15 Ocak 2022 tarihinde saat 22.30 sıralarında bir şahsın yaralandığı ve Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, yaralanan müşteki Turgay A.(28) isimli şahsın ifadesini aldı. Müşteki ifadesinde, yılbaşı gecesi kardeşi olan Melihcan'ın alkollü iken mahallede tanımadığı bir şahıstan sigara istediğini, şahısların kardeşini darp ettiğini ve darp eden şahısların kardeşini Ömer Şamil G.'nin(29) darp ettirdiğini öğrendiğini söyledi. Bunun üzerine şüpheli şahsın Bulgurlu Mahallesi Bağcılar Caddesi Gürpınar Sitesindeki evine gittiğini şüphelinin evde olmadığını, şüphelinin babası ile konuştuğunu, olayın üstünden bir kaç gün geçtikten sonra, şüpheli ile karşılaştıklarını, konuşurken şüphelinin birden silah çıkararak kendisine ateş ettiğini ve olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Şüphelinin yakalamasına yönelik yapılan çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Ömer Şamil G.'nin, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde bulunan ikametine gitti. Şüphelinin babasının oğlunun evde olmadığını söylemesi üzerine polisler, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama başlattı. Şüpheli şahsın 34DUD883 plaka sayılı aracı kiralık olarak kullandığı tespit eden ekipler, bahse konu aracın Bulgurlu Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde park halinde olduğunu belirledi. Savcının talimatı üzerine araçta suç delillerinin toplanması amacıyla arama yapıldı.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU ZULASI ÇIKTI

Çilingir tarafından açılan otomobilde yapılan aramalarda, 300 adet üzerinde Nutella ibaresi bulunan pempe renkli extacy hap, 50 adet üzerinde Tesla ibaresi bulunan mavi renkli extacy hap,50 Adet gri renkli kapalı ambalaj içinde paketlenmiş halde daralı ağırlığı 100 gram skunk olarak tabir edilen uyuşturucu madde, 12 adet kalite 'asla tesadüf değildir' ibaresi bulunan siyah renkli kapalı ambalaj halinde paketlenmiş halde daralı ağırlığı 24 gram olan skunk olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, 3 parça halinde şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 25 gram gelen kokain olarak tabir edilen uyuşturucu madde, 2 parça halinde şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 65 gram gelen skunk olarak tabir edilen uyuşturucu madde, beyaz poşet içinde gri renkli, siyah renkli ve üzerinde kalite asla tesadüf değildir ibaresi bulunan yaklaşık olarak 1000 adet uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan ambalaj poşetleri bulundu.

Şüpheli Ömer Şamil G. isimli şahıs, "Kasten yaralama" ve "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Cem Güney Kılıç-İHA)

Son dakika gündem: 'Silahla yaralama' suçundan aranan şüpheli şahsın aracından uyuşturucu zulası çıktı
Son dakika gündem: 'Silahla yaralama' suçundan aranan şüpheli şahsın aracından uyuşturucu zulası çıktı
Son dakika gündem: 'Silahla yaralama' suçundan aranan şüpheli şahsın aracından uyuşturucu zulası çıktı
Son dakika gündem: 'Silahla yaralama' suçundan aranan şüpheli şahsın aracından uyuşturucu zulası çıktı
Son dakika gündem: 'Silahla yaralama' suçundan aranan şüpheli şahsın aracından uyuşturucu zulası çıktı

YORUMLAR
500
Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi Son dakika! Polis uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine gittiği adreste 3 kişiyi gözaltına aldı Son dakika! Polis uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine gittiği adreste 3 kişiyi gözaltına aldı

Uyuşturucu, Bağcılar, Üsküdar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 'Silahla yaralama' suçundan aranan şüpheli şahsın aracından uyuşturucu zulası çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:13 İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
14:00 Eşini öldürdüğü silahla intihar etti: Çocukları kimsesiz kaldı
13:47 Erkek şiddeti bir türlü son bulmuyor! Tartıştığı sevgilisine sokak ortasında saldırdı
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
13:39 Sahile inen yamaç paraşütçüsü bir kadının üstüne düştü: İşte o korku dolu anlar
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:26 Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:21:06. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: 'Silahla yaralama' suçundan aranan şüpheli şahsın aracından uyuşturucu zulası çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement