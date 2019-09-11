Son Dakika Haberleri: Silahla yaralama şüphelileri yakalandı
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Silahla yaralama şüphelileri yakalandı

1 saat önce

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli yakalandı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli yakalandı.

Kentte bir barın önünde 1 Eylül'de yaşanan ve E.A'nın yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri B.D. ve R.Z'yi Dumlupınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Ayrıca, olayda kullanılan iki tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nilüfer ilçesinde bir barın önünde 1 Eylül gecesi E.A. ile B.D. ve R.Z. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine E.A'yı tabancayla bacağından yaralayan şüpheliler, olay yerinden kaçmıştı. E.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, şüphelilerin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatılmıştı.

Silahla yaralama şüphelileri yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Eylül, Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:10 Kaynak: AA
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