Silahla yaralama şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de, bir şahsın yaralandığı silahlı kavga olayına karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Gündoğdu Mahallesi Behlül Sokak'ta Erşah M.'nin (27) silahla yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlatmıştı. Ekipler, silahla yaralama olayının şüphelileri B.Y. (27) ile Y.C.D.'yi (22) saklandıkları ikametlerde suç aleti silahla birlikte yakaladı. Ayrıca gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki sorgularının akabinde adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüpheli B.Y. ile Y.C.D. savcılık sorguları sonrası sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR