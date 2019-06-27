Son Dakika Haberleri: Silahla yaralama şüphelisi 10 gün sonra yakalandı
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Silahla yaralama şüphelisi 10 gün sonra yakalandı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evine girmek üzere olan Gökhan Tek'i (39) tabancayla vurarak, yaraladıktan sonra kaçan Muharrem B., 10 gün sonra yakalandı.

Silahla yaralama şüphelisi 10 gün sonra yakalandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evine girmek üzere olan Gökhan Tek'i (39) tabancayla vurarak, yaraladıktan sonra kaçan Muharrem B., 10 gün sonra yakalandı. Gözaltına alınan Muharrem B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Olay, 17 Haziran gecesi, İnegöl'deki İnegöl- Alanyurt yolunda meydana geldi. Yürüyerek, geldiği evine girmek üzere olan Gökhan Tek'in önü, iddiaya göre, borç- alacak yüzünden kavgalı olduğu Muharrem B. tarafından kesildi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Muharrem B., tabancayla Tek'e ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Gökhan Tek, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler de polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Tek'i ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde araştırma yapan polis, çevreden 10 kovan topladı. Doktorların hayati tehlikesinin olduğunu belirlediği Gökhan Tek, ameliyat edildi.
TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan Muharrem B., polis ekiplerince 10 gün sonra saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Muharrem B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:36 Kaynak: DHA
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