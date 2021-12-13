Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan R.Ş. yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Samsun 'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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