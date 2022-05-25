Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

25.05.2022 16:20
Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Samsun'da çay ocağının önünde bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklandı.

Samsun'da çay ocağının önünde bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesinde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağının önünde bulunduğu sırada otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu Y.S. (46) sol bacağından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahıs tedavi altına alınırken, silahlı saldırganlar araçla kaçtı. Olayla ilgili C.K. ve M.K. polise teslim oldu. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Unkapanı, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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