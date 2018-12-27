Silahla Yaralama Şüphelisi Yakalandı
1 saat önce
Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.
Samsun
'da bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde 9 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantanın önünde Fevzi A.'ya silahla ateş açan Ferhat A.(24), onu bacağından yaralayıp kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Ferhat A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorgusu tamamlanan Ferhat A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:52 Kaynak: İHA
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