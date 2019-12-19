Silahla yaralama ve gasp şüphelisi 4 şahıs yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de, silahla yaralama ve gasp olayına karıştıkları öne sürülen 4 şüpheli, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.



Olay, Cumhuriye Mahallesi Kaptanbaba Sokak'taki bir apartta yaşandı. Alınan bilgilere göre; Özkan K. ile Mücahit A. arasında 'Alacak verecek' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Mücahit A. üzerinde taşıdığı tabancayla Özkan K.'nın bacaklarına 4 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralanan Özkan K. Yunus Emre Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.



Olayın yaşandığı yere gelen Özkan K., beraberindeki Olcay Ö., Emre Ö. ve Barış Y., burada Sezai O. ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Sezai O.'yu darp ederek 300 lirasını gasp ettikleri öne sürülen ve haklarında 'Gasp, uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama, tehdit' gibi çok sayıda suç kaydı bulunan Özkan K., Olcay Ö., Emre Ö. ile Barış Y. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evlerde yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, polis ekipleri silahla yaralama olayının şüphelisi Mücahit A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR