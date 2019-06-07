Silahla yaralama ve iş yeri kurşunlama iddiası - BURSA
1 saat önce
Bursa'da bir kişiyi tabancayla yaraladığı, iki ayrı iş yerinin kurşunlanması olayına karıştığı iddia edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:56 Kaynak: AA
'da bir kişiyi tabancayla yaraladığı, iki ayrı iş yerinin kurşunlanması olayına karıştığı iddia edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Şüpheli M.G, merkez Osmangazi
ilçesi Yeşilova
Mahallesi Kemerçeşme Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle M.A'yı tabancayla yaraladı.
Daha sonra merkez Nilüfer ilçesi Küçüksanayi içindeki iki iş yerini kurşunlayan M.G, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünün çalışması sonucu tabancayla birlikte gözaltına alındı.
Şüpheli M.G, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Meksika'da, Orta Amerikalı göçmenlere polis şiddeti kameralara yansıdı
"8 ay oldu iş bulamıyorum" diyen vatandaşa, Esenler Belediye Başkanı tepki gösterdi
Evli sevgilisiyle tatil yapan Tuba Ünsal plajda Şeyma Subaşı ile karşılaştı
İki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis memuru şehit oldu