Silahla yaralama zanlısı masanın altında yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de tartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlı, saklandığı gazino içerisindeki bir masanın altında polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi Derman Caddesi'nde tekel bayi işletmecisi A.Ö'nün silahla yaralanması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheli Sedat A'yı Eskişehir- Ankara kara yolundaki bir gazinoda saklandığı bilgisine ulaştı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, şüpheli Sedat A'yı gazino içerisinde bir masanın altında suç aleti silahla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.