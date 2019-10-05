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Silahla yaralama zanlısı yakalandı

1 saat önce

Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı.

Silahla yaralama zanlısı yakalandı, System.String[]

Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.Y.(30) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.Y.'yi (25) yakalayarak gözaltına aldı.


Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Cumhuriyet Mahallesi, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:14 Kaynak: İHA
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