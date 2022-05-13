Silahla yaralama zanlısı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Silahla yaralama zanlısı yakalandı

13.05.2022 14:10

Silahla yaralama zanlısı yakalandı Bursa'da bir kişiyi yaralayarak kaçan zanlı yakalandı.

Silahla yaralama zanlısı yakalandı

BURSA - Bursa'da bir kişiyi yaralayarak kaçan zanlı yakalandı.

Gemlik ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayarak kaçan zanlı ilçe emniyet müdürlüğü asayiş bürosu ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Akrabası olduğu öne sürülen Erkan L.'yi üç kurşunla ağır yaralayan ve olay yerinden kaçan zanlı Ünal E. Takipler sonucu yardım ettikleri öne sürülen 3 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Geniş güvenlik önlemleri altında Gemlik'e getirilen zanlı ve beraberindekiler hastanede alınan sağlık raporunun ardından ilçe emniyet müdürlüğüne getirildiler. Zanlı ve beraberindekilerin işlemleri sürerken, olayda üç kurşunla yaralanan Erkan L.'nin tedavisi ise Bursa Şehir Hastanesinde devam ediyor.

Silahla yaralama zanlısı yakalandı
Silahla yaralama zanlısı yakalandı
Silahla yaralama zanlısı yakalandı
Silahla yaralama zanlısı yakalandı

YORUMLAR
500
Son Dakika | Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı Son Dakika | Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı Annesini vurduğu tabancayla etrafa ateş eden zanlı, bir kadını da yaraladı Annesini vurduğu tabancayla etrafa ateş eden zanlı, bir kadını da yaraladı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahla yaralama zanlısı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:06:30. #1.11#
SON DAKİKA: Silahla yaralama zanlısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement