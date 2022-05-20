Samsun'daki silahla yaralama olayıyla ilgili 1 tutuklama - Son Dakika
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Samsun'daki silahla yaralama olayıyla ilgili 1 tutuklama

20.05.2022 18:40
Samsun'daki silahla yaralama olayıyla ilgili 1 tutuklama

Samsun'da evinden çay içmek için dışarı çıkan genci tabancayla kafasından yaralayan şahıs kayıplara karışırken, olayda aracı kullanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da evinden çay içmek için dışarı çıkan genci tabancayla kafasından yaralayan şahıs kayıplara karışırken, olayda aracı kullanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki mobilyacı H.İ.D., evinden çay içmek için dışarı çıktı. H.İ.D. çay ocağı önünde otururken silahlı saldırıya uğradı. Kafasından vurulan H.İ.D. ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.İ.D. ameliyata alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada otomobil ile olay yerine gelen E.K.'nin aracın içinden tabancayla ateş edip kaçtığını tespit etti. Saldırının gerçekleştiği otomobilin sürücüsü E.S., Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.S. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Firarda olan E.K.'nin yakalanmasına çalışılıyor. - SAMSUN

Samsun'daki silahla yaralama olayıyla ilgili 1 tutuklama
Samsun'daki silahla yaralama olayıyla ilgili 1 tutuklama

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'daki silahla yaralama olayıyla ilgili 1 tutuklama - Son Dakika


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