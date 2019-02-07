Silahla Yaralamaya 1 Tutuklama
1 saat önce
Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs ise mahkemece serbest bırakıldı.
Samsun
'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs ise mahkemece serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'nde dün akam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan K.B.(28), karnından ve bacağından vurularak ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan K.B. tedavi altına alındı. Silahlı saldırganların tabancasından çıkan kurşun park halindeki otomobile de isabet ederek maddi zarar verdi.
Yaralı K.B.'nin de kendisine tabancayla ateş açanlara tabancayla karşılık verdiği tespit edildi. Polis
olayla ilgili K.B.'yi yaralayan M.A.Y.(21) ve B.K.'yi (21) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan M.A.Y. ve B.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, K.B. ise mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:43 Kaynak: İHA
Tuzak Kurarak Öldürdüğü Karısı Tedbir Kararı Aldırmış
Fuhuş İçin Yer Teminine Gözaltı
Namus Meselesi Yüzünden İsrail'den Kocaeli'ne Kaçan Genç Kız, Ağabeyi Tarafından Boğularak Öldürüldü
Dehşete Düşüren Olay! 18 Yaşındaki Kız, Ağabeyi Tarafından Bodrum Katına Zincirlendi