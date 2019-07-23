Silahla yaralamaya 2 gözaltı
1 saat önce
Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:40 Kaynak: İHA
'da bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan D.Ç. bacağından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan D.Ç. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen G.Ç. ile B.C.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 şahıs, Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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