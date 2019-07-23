Son Dakika Haberleri: Silahla yaralamaya 2 gözaltı
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Silahla yaralamaya 2 gözaltı

1 saat önce

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Silahla yaralamaya 2 gözaltı, System.String[]
Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan D.Ç. bacağından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan D.Ç. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen G.Ç. ile B.C.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 şahıs, Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:40 Kaynak: İHA
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