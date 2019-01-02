Silahla Yaralamaya Adli Kontrol
26 dakika önce
Samsun'da bir kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da bir kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan D.K.(21) bacaklarından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen B.Ş.'yi (19) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlana B.Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:53 Kaynak: İHA
MHP Milletvekili Erhan Usta İsyan Etti: Samsun'da 7 Belediye İstedik, AK Parti 2 Belediye Verdi
MHP Samsun İl Başkanı Görevden Alındı, Milletvekili Erhan Usta Disipline Sevk Edildi
FETÖ'ye Kaynak Aktaran Aynes Gıda'nın Yönetimi TMSF'ye Devredildi
Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi