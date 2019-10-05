Son Dakika Haberleri: Silahla yaralamaya adli kontrol
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Silahla yaralamaya adli kontrol

1 saat önce

Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahla yaralamaya adli kontrol, System.String[]

Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.Y.(30) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.Y.'yi (25) yakalayarak gözaltına aldı.


Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Cumhuriyet Mahallesi, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:44 Kaynak: İHA
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