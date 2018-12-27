Silahla Yaralamaya Tutuklama
23 dakika önce
Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen şahıs mahkemece tutuklandı.
Samsun
'da bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen şahıs mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde 9 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantanın önünde Fevzi A.'ya silahla ateş açan Ferhat A.(24), onu bacağından yaralayıp kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Ferhat A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorgusu tamamlanan Ferhat A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ferhat A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:57 Kaynak: İHA
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