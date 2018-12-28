Silahla Yaralamaya Tutuklama
34 dakika önce
Samsun'da pompalı tüfekle uğrayan bir kişiyi yaraladığı iddia edilen genç mahkemece tutuklandı.
Samsun
'da pompalı tüfekle uğrayan bir kişiyi yaraladığı iddia edilen genç mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım
ilçesinin Fevzi Çakmak Mahallesi
Odun Pazarı Caddesi'nde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan M.E. (19) ensesinden ve baldırından yaralandı. Silahlı saldırgan ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.E.'yi (18) yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorgusu tamamlanan M.E., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.E., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:48 Kaynak: İHA
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