Silahla yaralamaya tutuklama - Son Dakika
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Silahla yaralamaya tutuklama

6 saat önce

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı düzenleyerek bir kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silahla yaralamaya tutuklama, System.String[]

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı düzenleyerek bir kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi Altınvadi Sokak ile Kemaliye Sokak'ın kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Ü.E.(38) sağ bacağından yaralandı. Yaralı şahıs özel oto ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu silahlı saldırıyı 28 yaşındaki E.G.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, kaçak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. E.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kemaliye, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:55 Kaynak: İHA
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