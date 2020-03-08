Silahla yaralanan adamın imdadına hava ambulansı yetişti - Son Dakika

Kayseri'de silahla elinden yaralanan adam hava ambulansı ile şehir merkezine getirilerek tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesinde silahla yaralanan ve 67 yaşındaki V.B. ilk olarak Yahyalı Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Elinde kırılmalar olan V.B. yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Kayseri merkeze getirilerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - KAYSERİ