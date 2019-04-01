Silahla Yaralanan Genç Hastanede Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde silahla yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde silahla yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesinin Serinevler Mahallesi'nde 13 gün önce sokakta yürürken tabancayla vurularak ağır yaralanan Hakan Karakuş (18), tedavi gördüğü özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Karakuş'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı öğrenildi.

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