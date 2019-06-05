Son Dakika Haberleri: Silahla yaralanan kadın hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Silahla yaralanan kadın hayatını kaybetti

29 dakika önce

Bingöl'de iki gün önce başından silahla vurulan kadının hayatını kaybetti.

Silahla yaralanan kadın hayatını kaybetti, System.String[]
Bingöl'de iki gün önce başından silahla vurulan kadının hayatını kaybetti.

Olay, iki gün önce Adaklı ilçesine bağlı Kaynakdüzü Köyü Karakoç mezrasında meydana geldi. Başından silahla vurulan Ş.Ş. (40), tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ş. hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:10 Kaynak: İHA
Adaklı, Bingöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaziantep'te kadın cesedi bulundu Diyetisyenin önerdiği çayı içti, ölümden döndü! Bayramda mezarlık ziyaretine giden yaşlı kadın atık su kanalına düştü Uzaklaştırma kararı olan cani koca, sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 14:39:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahla yaralanan kadın hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]