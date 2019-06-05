Silahla yaralanan kadın hayatını kaybetti
29 dakika önce
Bingöl'de iki gün önce başından silahla vurulan kadının hayatını kaybetti.
Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:10 Kaynak: İHA
'de iki gün önce başından silahla vurulan kadının hayatını kaybetti.
Olay, iki gün önce Adaklı
ilçesine bağlı Kaynakdüzü Köyü Karakoç mezrasında meydana geldi. Başından silahla vurulan Ş.Ş. (40), tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ş. hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL
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