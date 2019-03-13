Son Dakika Haberleri: Silahla Yaralanan Kişi Hastane Önüne Bırakıldı

Silahla Yaralanan Kişi Hastane Önüne Bırakıldı

1 saat önce

Kartal'da, silahla yaralanan bir kişi hastane önüne bırakıldı.

Silahla Yaralanan Kişi Hastane Önüne Bırakıldı, System.String[]
Kartal'da, silahla yaralanan bir kişi hastane önüne bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne silahla yaralanmış bir kişinin bırakıldığını gören güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastane önüne gelen sağlık ekipleri, bacağından vurulan S.T.Ö'yü ilk müdahalesinin ardından başka bir hastaneye kaldırdı.

Güvenlik görevlilerinin bilgisine başvuran polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:48 Kaynak: AA

Yakacık, Polis, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selçuk Yöntem'i Dolandıran Kadın Emlakçı, Tutuklu Yargılanacak Cem Özer ile Sinan Çetin'in Arasındaki Kriz Tatlıya Bağlandı!

Üvey Babasının Başına Ekmek Bıçağı Saplayan Cani: İsteyerek Olmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşini Kaybeden Demet Akbağ'ı Aradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 13:08:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahla Yaralanan Kişi Hastane Önüne Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]