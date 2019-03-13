Silahla Yaralanan Kişi Hastane Önüne Bırakıldı

Kartal'da, silahla yaralanan bir kişi hastane önüne bırakıldı.

Kartal'da, silahla yaralanan bir kişi hastane önüne bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne silahla yaralanmış bir kişinin bırakıldığını gören güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Hastane önüne gelen sağlık ekipleri, bacağından vurulan S.T.Ö'yü ilk müdahalesinin ardından başka bir hastaneye kaldırdı.



Güvenlik görevlilerinin bilgisine başvuran polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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