Silahla Yaralanan Şahsı Yerde Defalarca Tekmeledi
39 dakika önce
Silahla yaralanan şahsı yerde defalarca tekmeledi Yaralı şahsa atılan dayak kameradaİSTANBUL - Pendik'te iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan şahısların kavgası kanlı bitti.
Silahla yaralanan şahsı yerde defalarca tekmeledi
Yaralı şahsa atılan dayak kamerada
İSTANBUL - Pendik
'te iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan şahısların kavgası kanlı bitti. Alacaklı şahıslar, iki kardeşi silahla vurarak yaraladılar, ardından yerde yatan yaralıyı tekmeleyerek darp ettiler. Yaralı şahsın tekmelendiği anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, Pendik'te 29 Ocak günü saat 22.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre daha öncesinde aralarında alacak verecek meselesi olan şahıslar telefonda konuşarak tartıştılar. Telefonda yaşanan tartışmanın ardından alacaklı şahıs ile beraberindeki birkaç kişi, borçlu şahıs ve kardeşi ile karşı karşıya geldi. Alacaklı şahıslar, tartıştıkları iki kardeşi sokak ortasında silah ile vurarak yaraladılar. Gözleri dönen şahıslar, ardından yerde yatan yaralı şahsı tekmeleyerek darp ettiler. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, tedavi edilmek üzere Marmara Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İki kardeşi yaralayan şahıslar, polis tarafından her yerde aranıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:25 Kaynak: İHA
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