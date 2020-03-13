Silahla yaralanan şahsın organları 4 kişiye umut oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Silahla yaralanan şahsın organları 4 kişiye umut oldu - Son Dakika

Silahla yaralanan şahsın organları 4 kişiye umut oldu

7 saat önce

Denizli'de silahla yaralanma neticesi 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin karaciğeri, böbrekleri ve kalbi organ bekleyen 4 hastaya umut oldu.

Silahla yaralanan şahsın organları 4 kişiye umut oldu, System.String[]

Denizli'de silahla yaralanma neticesi 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin karaciğeri, böbrekleri ve kalbi organ bekleyen 4 hastaya umut oldu.


Geçtiğimiz 10 Mart'ta silahla yaralanma sonucu Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen 36 yaşındaki B.D., acildeki ilk müdahalenin ardından Anestezi ve Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. 3 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybeden B.D.'nin beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimlerinin görüşmesi sonucu B.D.'nin ailesi organ bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine İzmir ve İstanbul'dan gelen ekipler B.D.'nin 2 böbreği, karaciğeri ve kalbi alınarak nakledilmek üzere bağış bekleyen hastalara gönderildiği bildirildi. - DENİZLİ

Devlet Hastanesi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:37 Kaynak: İHA
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