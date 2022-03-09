Silahla yaralandı, hastaneye giderken yakıtı bitti - Son Dakika
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Silahla yaralandı, hastaneye giderken yakıtı bitti

09.03.2022 19:02

- Silahla yaralandı, hastaneye giderken yakıtı bitti Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silahla vurulduğunu iddia eden bir kişi, hastaneye giderken aracının yakıtı bitti.

- Silahla yaralandı, hastaneye giderken yakıtı bitti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silahla vurulduğunu iddia eden bir kişi, hastaneye giderken aracının yakıtı bitti. Çevredeki vatandaşlardan yardım talep eden yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, silahla vurulduğunu iddia eden T.A. (29), aracına binerek Kayseri Şehir Hastanesine gitmek üzere yola çıktı. Yaralı şahsı taşıyan 38 JK 771 plakalı aracın yakıtı Keykubat Mahallesi Eren Yıldırım Bulvarı üzerinde bitti. Kan kaybeden T.A., araçtan inerek vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs, tedavi altına alındı. Araçta polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silahla yaralandı, hastaneye giderken yakıtı bitti
Silahla yaralandı, hastaneye giderken yakıtı bitti
Silahla yaralandı, hastaneye giderken yakıtı bitti
Silahla yaralandı, hastaneye giderken yakıtı bitti

YORUMLAR
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18 yıllık hemşire, hastalarına gözü gibi bakıyor 18 yıllık hemşire, hastalarına gözü gibi bakıyor 18 yıllık hemşire, hastalarına gözü gibi bakıyor 18 yıllık hemşire, hastalarına gözü gibi bakıyor

Şehir Hastanesi, Tragger, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahla yaralandı, hastaneye giderken yakıtı bitti - Son Dakika


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