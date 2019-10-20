Silahla yarlanan oğlu ve torununu sedyede görünce ağladı

KARAMAN'da İbrahim Şahin (46) ve oğlu Ahmet Şahin (21), arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Yılmaz K. tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Oğlu ve torununu sedyede gören Ayşe Şahin (78) gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Çoğlu Köyünde medyana geldi. Yılmaz K., iddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan İbrahim Şahin ve oğlu Ahmet Şahin tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz K., baba ve oğula tüfekle ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesiyle yaralanan baba ve oğul, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İbrahim Şahin ve oğlu Ahmet Şahin, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayı duyup yakınlarıyla birlikte hastaneye gelen Ayşe Şahin, oğlu ve torununu sedyede görünce ağladı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüpheli Yılmaz K. de jandarma tarafından gözaltına alındı.