Silahlar ele geçirildi, 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Silahlar ele geçirildi, 1 gözaltı - Son Dakika

Silahlar ele geçirildi, 1 gözaltı

7 saat önce

Malatya'da, silahlar ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Silahlar ele geçirildi, 1 gözaltı, System.String[]

Malatya'da, silahlar ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde, Battalgazi ilçesi Kuluşağı Mahallesi Haydarlar Mezrasında kaçak silah bulundurulduğu bilgisi elde edildi. Yapılan çalışmada, bir şahsa ait 1 ev ve bahçesinde yapılan aramada, 1 adet Kalaşnikof Tüfeği, 1 adet Kalaşnikof tüfek şarjörü, 5 adet fişek, 1 adet pompalı ruhsatsız av tüfeği ve 25 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine C.M. isimli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MALATYA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:52 Kaynak: İHA
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