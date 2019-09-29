Son Dakika Haberleri: Silahlar, mızrak, gergedan boynuzu, sülük...Gümrük Muhafaza, havalimanlarında kaçakçılara göz...
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Silahlar, mızrak, gergedan boynuzu, sülük...Gümrük Muhafaza, havalimanlarında kaçakçılara göz...

1 saat önce

Silahlar, mızrak, gergedan boynuzu, sülük...Gümrük Muhafaza, havalimanlarında kaçakçılara göz açtırmıyorANKARA - Ticaret Bakanlığı, 2019 yılı başından bu yana havalimanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda 127 milyon TL'lik kaçak eşya ele geçirildiği bilgisini aktardı.

Silahlar, mızrak, gergedan boynuzu, sülük...Gümrük Muhafaza, havalimanlarında kaçakçılara göz açtırmıyor

ANKARA - Ticaret Bakanlığı, 2019 yılı başından bu yana havalimanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda 127 milyon TL'lik kaçak eşya ele geçirildiği bilgisini aktardı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 2019 yılı başından bu yana havalimanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşyaların toplam değeri 127 milyon Türk lirasına ulaştı.

Ticaret Bakanlığınca, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı ticaretle mücadeledeki hassasiyet doğrultusunda teknik ekipman kapasitesini güçlendirerek yolcu akışını ve kontrolleri hızlandırmak amacıyla, İstanbul Havalimanında uyuşturucuyu midesinde taşıyarak seyahat eden kuryelerin saptanması için yutucu tespit cihazı ve 3 boyutlu tarama yapabilen CT tomografi cihazı kuruldu. Öte yandan, Gümrük Muhafaza ekiplerince Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı ve Hava Takip Sistemi kullanılarak, Türkiye'ye gelecek yolcular risk analizine tabi tutularak ağırlıklı olarak şüpheli yolculara odaklanıldı. Ayrıca sayısı artırılan bagaj tarama sistemleri ve dedektör köpeklerin yanı sıra, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede uzmanlaştırılmış NarkoKim Kısım Amirlikleri sayesinde havalimanlarında kaçakçılıkla mücadelede elde edilen başarı bir üst seviyeye taşındı.

Bu kapsamda 2019 yılının ilk 9 ayında risk analizi ya da istihbarat çalışması neticesinde tespit edilerek aranan şüpheli yolcuların valizlerinde 10 milyon lira değerinde uyuşturucu, 13,5 milyon lira değerinde cep telefonu ve 8 milyon lira değerinde elektronik sigara ile tütün mamulleri başta olmak üzere ele geçirilen kaçak eşyanın toplam değeri 127 milyon liraya ulaştı.

Bu ürünlerin yanı sıra Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tıbbi malzeme ve ilaçlar, mızraklar, silahlar, insan saçı, gergedan boynuzu, tilki postu, kürk, canlı sülük gibi eşyalar da kaçak yollardan yurda sokulmak istenirken, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kontrolüne takıldığı belirtildi.

Silahlar, mızrak, gergedan boynuzu, sülük...Gümrük Muhafaza, havalimanlarında kaçakçılara göz...

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:39 Kaynak: İHA
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