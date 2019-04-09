Silahları Satamadan Yakalandılar

Tokat'ta Sulusaray ilçesinden il merkezine ruhsatsız silahları satmak için yola çıkan 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla Yeşilyurt ilçesinde yakalandı.

Tokat'ta Sulusaray ilçesinden il merkezine ruhsatsız silahları satmak için yola çıkan 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla Yeşilyurt ilçesinde yakalandı.



Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2 şüphelinin Sulusaray ilçesinden Tokat'a ruhsatsız silah satışı yapmak için karayoluyla geldiği istihbaratına ulaştı. Ruhsatsız silahların bulunduğu araç, yapılan takip sonrasında Yeşilyurt ilçesinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 2 adet 9 milimetre tabanca ve 1 adet 7,65 milimetre tabanca ile tabancalara ait 21 adet mermi ele geçirildi.



Yakalanan malzemelere el konulurken, F.D. ve M.A.A. isimli şüpheli şahısların tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

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