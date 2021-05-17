Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı - Son Dakika

Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı

17.05.2021 09:36

Aksaray'da kız kaçırmak amacıyla köyde bir evi basan grup, kaçırmak istedikleri 15 yaşındaki kızı evde bulamayınca eve silahla ateş açıp aileyi taş ve sopalarla darp etti. 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı olayda 7 kişi ise gözaltına alındı.

Aksaray'ın merkeze bağlı Sevinçli Köyünde yaşanan olayda Umut Ş. (20) Ramazan Bayramı'nın 1. günü aynı köyde yaşayan 15 yaşındaki Duygu C.'yi kaçırdı. Kaçırma olayının ardından durumu jandarmaya bildiren aile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun aracılığıyla kızı kısa sürede bularak ailesine teslim etti.

SİLAHLARLA EV BASTILAR

4 gün sonra yeniden kızı kaçırmak isteyen Köy Muhtarı Nurettin Ş.'nin (46) yeğeni Umut Ş. kızın yaşadığı ailesinin evine silahlı baskın yaptı. Bu sırada evde olan kızın amcası Ramazan C. (42) ve kızın kuzenleri Hidayet C. (19) ile Tufan E. (18) ile karşılaşan Umut Ş. yakınlarıyla birlikte eve silahla ateş açtı. Eve girmek isteyen Umut Ş. ve yakınları amca Ramazan C., Hidayet C. (19) ile Tufan E.'yi taş ve sopalarla darp etti.

15 yaşındaki çocuğu kaçırmak için ev bastılar: 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI, 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavga seslerini duyan köy halkı durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri Umut Ş. ve yakınları olmak üzere 7 şahsı gözaltına aldı. Yaralı olan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, kızın amcası olan Ramazan C.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"BİZİ KURTAR VALİM, ŞU MUHTARI AL BAŞIMIZDAN"

Sedye üzerinde konuşan yaralı amca Ramazan C., "Muhtar getirdi, evimi bastı. Oğlumu vuracaktı. Önüne geçtim bu hale getirdiler beni. Olay, yeğenimi kaçırdılar. Biz de karşı çıktık. Elinden alınca, 15 yaşında daha. Evimi bastılar. Muhtar kendisi" dedi.

15 yaşındaki çocuğu kaçırmak için ev bastılar: 3 yaralı

"ERKEKSENİZ GELİN ALIN" DEMİŞLER

Kızın annesi Leyla C. (35) ise, "Benim kızımı kaçırdılar. 15 yaşında daha. Biz telefon açtık ve 'Çocuğu salın küçük' dedik. 'Erkekseniz gelin alın çocuğu' dedi muhtar. Biz de jandarmayı aradık. Böyle olmayacak dedik gittik valiye çıktık. Vali beyle görüştük. Vali muhtarı aradı ve 10 dakika içinde çocuk geldi bize. Çocuğu da kandırmışlar. 'Beni evlendirecekler, ben ondan kaçtım, davalarını geri çeksinler' Şimdi de verin kızı diye baskın yapıyorlar. Evde misafir vardı. Kapıdan araba geçti çıktım baktım. O araba kaçtı gitti. Sonra 2. kez geldi. Kayınım koyundan geldi evine gidiyordu. Bir daha baktım ve aşağıya indim. Bir de baktım kayınımın kafasına oturmuş o Ziyade taşıla vuruyor. O ara bizde koştuk. Kınalı denen şahıs silah ile saldırdı. Kınalı dediğimiz köyün bekçisi olan İhsan Sürücü. Ondan sonra Ziya da dedi ki, 'Silahlar çalışsın, tarayın şunları' dedi. Biz duvarın dibine kaçtık. Ziyade muhtarın kardeşi. Biz gidip kayınımızı elinden alamadık. Kayınıma kıydılar, silahtan korktuk üzerimize sıkınca. Valim, ben senden çocuğumu istedim, sen de bana verdin. Ama bunlar beni rahatsız ediyor. Çocuğu geri almak istiyorlar. Bizi kurtar valim, muhtarı al başımızdan herkes rahatına baksın" diye konuştu.

"BENİ ÖLDÜRMEYE KALKTILAR"

Hastaneye gelen kaçırılan kızın babası Şakir C. (40), "Benim kızımı kaçırdılar. Adalet yok, benim evimi bastılar, beni öldürmeye kalktılar. Muhtar köyün büyüğü, beni öldürmeye kalktı" diye isyan etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı

Ramazan Bayramı, Hamza Aydoğdu, Aksaray, Muhtar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR (16)
  • Vatandaş: Davarlar teksasa çevirdileler ülkeyi bide demezlermi avrupa bizi kıskanıyor hergün her şehirde birbirlerini katlediyorlar kimsenin sesi soluğu çıkmıyor durum gerçekten hiç açıcı değil vahimde ne vahim bir ağır tek ceza çıkaramadılar çıkarsaydılar asla bu gibi hanzo davarlar selam bile verirken korkardı nasıl insanlar hastalıktan korkmaz açlıktan ölecek diye korkar tam da bu işte sonuç can çok tatlı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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