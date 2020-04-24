"Silahlı" 23 Nisan kutlamasına polis dur dedi - Son Dakika
Son Dakika Genel 'Silahlı' 23 Nisan kutlamasına polis dur dedi - Son Dakika

"Silahlı" 23 Nisan kutlamasına polis dur dedi

6 saat önce

"Silahlı" 23 Nisan kutlamasına polis dur dedi -5 silahlı magandaya havaya ateş açtıkları gerekçesiyle para cezası kesildi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bazı sorumsuz vatandaşlar evlerinin balkonlarından havaya silahla ateş açarak kutladı.

"Silahlı" 23 Nisan kutlamasına polis dur dedi

-5 silahlı magandaya havaya ateş açtıkları gerekçesiyle para cezası kesildi

İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bazı sorumsuz vatandaşlar evlerinin balkonlarından havaya silahla ateş açarak kutladı. Polis ekipleri, tarafından yakalanan 5 silahlı magandaya havaya ateş açtıkları gerekçesiyle para cezası kesildi.

Korona virüsü önlemleri kapsamında TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı vatandaşlar evlerinde kutladı. Saat 21: 00'de milyonlarca vatandaş evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşının okunmasının hemen ardından kentin çeşitli noktalarında silah sesleri yükseldi. Bazı vatandaşlar magandalık yaparak sınırları aştı ve havaya ateş açtı. Bu hadise vatandaşların büyük çoğunluğunun tepkisini çekti. İhbar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgeye Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet kuru sıkı çok sayıda mermiye el koydu, havaya ateş açan 5 şahsa idari ve adli para cezası kesildi.

Silahlı 23 Nisan kutlamasına polis dur dedi

23 Nisan, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 09:03 Kaynak: İHA

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