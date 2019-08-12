Son Dakika Haberleri: Silahlı alacak çatışması kamerada
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Silahlı alacak çatışması kamerada

43 dakika önce

ADANA'da alacak anlaşmazlığından çıkan silahlı çatışma güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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ADANA'da alacak anlaşmazlığından çıkan silahlı çatışma güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayda, 1 kişi yaralandı.
Olay, 6 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, G.T. adlı kadından 10 bin TL borç alan Bülent U. uzun süre parayı geri vermedi. Bu duruma sinirlenen G.T. durumu akrabası Ahmet U.'ya anlatıp, yardım istedi.  Bülent U. ile buluşan Ahmet U. arasında kavga çıktı. Bu sırada yoldan geçen Yaşar S., kavga eden tarafları görünce, 'Niye kavga ediyorsunuz, ayıptır' dedi. Ahmet U. ve Bülent U. da tanımadıkları Yaşar S.'ye tokat atarak, 'Sen bu işe karışma' dedi. Ahmet U.'nun silah çekmesi üzerine, Yaşar S. de tabancasını çekti. Taraflar birbirlerine ateş açtı. Silahlı çatışmada Ahmet U. yaralandı. Bu anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olayın ardından Ahmet U. hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yaşar S.'yi olay yeri yakınlarında saklanırken yakalandı. Yaşar S. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:15 Kaynak: DHA
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