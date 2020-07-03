Silahlı çatışma arasında kalan Yedek Astsubay hayatını kaybetti - Son Dakika

Silahlı çatışma arasında kalan Yedek Astsubay hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahlı çatışmada rastgele açılan ateş sonucu ağır yaralanan Yedek Astsubay Arif Ozan Güven kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahlı çatışmada rastgele açılan ateş sonucu ağır yaralanan Yedek Astsubay Arif Ozan Güven kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde aralarında alacak verecek davası bulunan Ü.S. ile H.T. telefonda tartışarak, Cennetayağı Mahallesi Ülkü Yolu girişinde buluşmak üzere sözleşti. Ü.S. bölgede bulunan üst geçidin altında beklerken, H.T.'nin idaresindeki otomobille yanında kardeşi T.T. ile birlikte olay yerine geldi. T.T. arabayla yanaşır yanaşmaz pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Ü.S. bacağından yaralanırken, bölgede bulunan kokoreççiye giden Yedek Astsubay Arif Ozan Güven'in göğüs kısmına pompalı tüfekten çıkan saçma denk geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde Güven'in can havliyle kendisini bölgede bulunan aile çay bahçesine attığı görüldü. Yedek Astsubay Güven'in, yarasına bakıp yere yığıldığı görüldü. Kafeterya çalışanları yedek astsubaya ilk müdahaleyi yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı. Olay yerine gelen ambulansla Edremit'te bulunan özel hastaneye kaldırılan Yedek Astsubay Güven, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ü.S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, H.T. ve T.T. olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinden olduğu öğrenilen Yedek Astsubay Güven'in cenazesinin, yapılan otopsinin ardından memleketine gönderileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:12 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı çatışma arasında kalan Yedek Astsubay hayatını kaybetti - Son Dakika
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