Silahlı çatışma arasında kalan Yedek Astsubay hayatını kaybetti...O anlar kamerada - Son Dakika

Silahlı çatışma arasında kalan Yedek Astsubay hayatını kaybetti...O anlar kamerada

Silahlı çatışma arasında kalan Yedek Astsubay hayatını kaybetti.

Silahlı çatışma arasında kalan Yedek Astsubay hayatını kaybetti...O anlar kamerada

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-Kaza kurşunuyla ölen Yedek Astsubay'ın son anları kameralara yansıdı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan silahlı yaralama olayında rastgele açılan ateş, Yedek Astsubay Arif Ozan Güven'e denk geldi. Yedek Astsubay Güven, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde aralarında alacak verecek davası bulunan Ü.S. ile H.T. telefonda tartışarak, Cennetayağı Mahallesi Ülkü Yolu girişinde buluşmak üzere sözleştiler. Ü.S. bölgede bulunan üst geçidin altında beklerken, H.T.'nin idaresindeki otomobille yanında kardeşi T.T. ile birlikte olay yerine geldi. T.T. arabayla yanaşır yanaşmaz pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Ü.S. bacağından yaralanırken, bölgede bulunan kokoreççiye giden Yedek Astsubay Arif Ozan Güven'in göğüs kısmına pompalı tüfekten çıkan saçma denk geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde Güven'in can havliyle kendisini bölgede bulunan aile çay bahçesine attığı görüldü. Yedek Astsubay Güven'in, son olarak yarasına bakıp, yere yığıldığı görüldü. Kafeterya çalışanları olay yerinde yedek astsubaya ilk müdahaleyi yaparak kanamayı durdurmaya çalıştılar. Olay yerine gelen ambulansla Edremit'te bulunan özel hastaneye kaldırılan Yedek Astsubay Güven, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Ü.S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, H.T. ve T.T. olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinden olduğu öğrenilen Yedek Astsubay Güven'in cenazesinin, yapılan otopsinin ardından, memleketine gönderileceği öğrenildi.

Ozan Güven, Edremit, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 20:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Silahlı çatışma arasında kalan Yedek Astsubay hayatını kaybetti...O anlar kamerada - Son Dakika

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